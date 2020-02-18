مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مباشر | بث مباشر ليفربول الآن | yalla shoot ليفربول محمد صلاح | كورة لايف yallakora في الجول صلاح

يلاقي ليفربول نظيره اتليتكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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يقام اللقاء بين ليفربول واتليتكو مدريد عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش.





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ليفربول صعد إلى دور الستة عشر بعد أن تمكن من إزاحة زالتسبورغ بثنائية نظيفة، بينما بلغ اتليتكو مدريد هذا الدور بعد أن حقق الفوز على لوكوموتيف موسكو بنفس النتيجة.





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ليفربول في آخر لقاءاته نجح في اقتناص الفوو أمام نظيره نورويتش سيتي بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





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فيما تعادل اتليتكو مدريد إيجابيًا في آخر لقاء له بهدفين أمام فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.





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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتليتكو مدريد

تذاع المباراة التي تجمع بين ليفربول واتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على قناة bein sports Hd2.