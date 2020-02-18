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8 % ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:51 م
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أسعار الغاز الطبيعي
أسعار الغاز الطبيعي
وكالات
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صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 8 بالمائة لتسجل أعلى مستوي فى 13 شهر، وأعلنت شركة الغاز والنفط الهولندية "رويال داتش شل" تعليق شحنات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً من منشأة "بريلود" في شمال غرب أستراليا مع سعيها لاستعادة الإنتاج بعد عطل كهربي بدأ في 2 فبراير الجاري.

وتراجع المعروض من الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة بفعل العاصفة "دينس"، والتي أخرت وصول بعض الناقلات.

وتعتزم الصين الموافقة على طلبات باستثناء بعض السلع الأمريكية من سداد تعريفات جمركية، مثل الغاز الطبيعي المسال وخام النفط واللحوم وغيرها.

وعانت أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الماضية من هبوط حاد دفعتها للهبوط أدنى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة أدنى مستوى منذ عام 2016.

ويشهد سوق الغاز الطبيعي تراجعاً بفعل درجات حرارة أعلى من المعتاد وهو ما قلص من الطلب على الخام بغرض التدفئة، بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مارس بنحو 7.8 بالمائة لتصل إلى مستوى 1.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 14 يناير لعام 2019 وأعلى مستوى منذ منتصف الشهر الماضي.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سعر العقود الاجلة الغاز الطبيعي اسعار الغاز الطبيعي

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