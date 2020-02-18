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"الصحة" تنفي صحة الرسائل التحذيرية عبر "الواتساب" من تفشي الكورونا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:49 م
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
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عقب المتحدث باسم وزارة الصحة، على رسالة صوتية منتشرة عبر "الواتساب" لسيدة تدعى انتشار فيروس كورونا في الإسكندرية واقتراب تحوله لوباء، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون مع تلك الشائعات كثيرًا.

وأشار متحدث الصحة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه سبق وانتشرت شائعات عن ظهور الالتهاب السحائي، مضيفًا: "نفس الأصوات اللي ظهرت في رسالة الالتهاب السحائي هى نفسها اللي ظهرت في رسالة الكورونا".

وأكد أنه لا توجد أي إصابات بالكورونا في مدارس مصر، مضيفًا أن الدولة لا تقوم بالتعتيم على وباء الكورونا، وتعرض كل الحقائق بشفافية تامة.
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وزارة الصحة مصر فيروس كورونا اخبار

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