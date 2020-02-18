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حسم مصير رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:46 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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تتجه أنظار مشجعي كرة القدم المصرية لملعب محمد بن زايد بالإمارات يوم الخميس المقبل، بين الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري.

ويُعانى رمضان صبحي جناح الأهلي من إصابة قوية غيبته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد فاروق مقدم برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، عدم مشاركة رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فى مباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر له بعد غد الخميس.

وأضاف: "رمضان لن يتواجد فى المباراة نهائيًا بعدما اشتكي من إصابته خلال مران اليوم، وهو الأمر الذي جعل رينيه فايلر يستبعد اللاعب من حساباته نهائيًا".

وتابع: "رمضان لاعب كبير وكان يرغب فى التواجد خلال مباراة السوبر بسبب أهمية اللقاء ولكنه فى النهاية اشتكي من آلالام فى الخلفية".
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