تفاصيل جلسة فايلر مع كهربا قبل مباراة السوبر المصري

يستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والتى سيقودها الحكم النرويجي سيفين أودفار موين، يوم الخميس.



وكشف محمد فاروق مقدم برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، كواليس جلسة المدير الفنى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق.



وقال فاروق: "فايلر حذر كهربا من الانشغال برد فعل جماهير الزمالك، وذلك بعد انتقاله إلي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية ، وطالبه بإزالة الضغوطات والتركيز فقط فى المباراة".



وتابع: "كهربا لاعب كبير وشخصية مميزة ولديه خبرات فى كرة القدم، وأتمني من جمهور الزمالك التركيز مع فريقه فقط وعدم الهتاف ضد اللاعب".

