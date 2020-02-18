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كل ما تريد معرفته عن جوائز اليسر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:54 م
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مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
شيماء يونس
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تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وفي وسطها التاریخي على ضفاف ساحل البحر الأحمر حيث تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو.

تقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020، يعقد المهرجان تزامناً مع فترة الإعتدال الربیعي في تقویم البحر الأحمر، في شهر مارس من كل عام، تسعى من خلاله المؤسسة الى حفز المحتوى السينمائي المحلي وضمان تنوعه، عبر دعم صنّاع الفيلم المحليين واحتضان وتأهيل مشاريعهم.

تدعم جوائز اليسر الابتكار و الجرأه، وتوقع الغير متوقع من المواهب الناشئة، وذي الخبرة في الأفلام الخيالية، والوثائقية والرسوم المتحركة ، ويتم سنويا أختيار لجنة التحكيم الدولية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من قبل مدير المهرجان محمود صبّاغ ، وقد تم اختيار المخرج الأمريكي الفائز بثلاث جوائز أوسكار، أوليفر ستون، ليترأس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية لدورته الأولى

وتضم قائمة الأفلام أكثر من 100 فيلم للمشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان، تضم أفلاماً روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 16 فيلماً من السعودية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة والهند والفلبين والصين وأنجولا و7 أفلام خارج المسابقة، و15 فيلماً في برنامج العروض الكلاسيكية، و3 أفلام في برنامج أجيال، 5 أفلام تفاعلية تشمل تجارب الواقع الافتراضي، 11 فيلماً في سينما السعودية الجديدة، 13 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، 23 فيلماً في برنامج مخصص لأفضل إنتاجات العام، 17 فيلماً تجريبياً، ومشروع إنتاجي خاص يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات.

تقدم جوائز اليُسر على الأفلام الفائزة في عدد من الفئات، إذ يذهب اليُسر الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل(كأس و 100 ألف دولار)، وجائزة اليسر الفضي لأفضل مخرجة (كأس و 50 ألف دولار)، جائزة اليسر الفضي لأفضل سيناريو (كأس)، جائزة اليسر الفضي لأفضل ممثل (كأس)، جائزة اليسر لأفضل ممثلة (كأس)، جائزة اليسر الفضي لأفضل مساهمة سينمائية (كأس)، جائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير (كأس و مكافأة بقيمة 50 ألف دولار تمنح للمخرج(ة) كمساهمة في مشروع فيلمه/ـا الطويل الأول، إلى جانب برنامج إقامة فنيّة لمدة 3 أشهر في جدة التاريخية) ، جائزة الجمهور 50 ألف دولار.

وعلى النحو ذاته وتستمد جائزة اليسر اسمها، من التكوينات المرجانية السوداء التي تتميز بها البيئة البحرية في البحر الأحمر قبالة شواطئ جدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز في 19 مارس المقبل.

من ناحية أخرى يحمل المهرجان شعار "تغيير السيناريو"، معربا عن تكريم ثلاثة من روّاد التغيير والابتكار فى بلدانهم وأقاليمهم الجغرافية، ممن استطاعوا أحداث تغيير فى عالم صناعة السينما، وهم جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسى الأسبق، ودانييلا ميشيل المديرة المؤسسة لمهرجان موريليا السينمائى الدولى بالمكسيك، وكيم دونج-هو، مؤسس مهرجان بوسان السينمائى فى كوريا الجنوبية.
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