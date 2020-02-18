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فيروس "كورونا".. آخر التطورات وإجراءات الدول لمكافحة الفيروس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:30 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت الصين، مساء اليوم الثلاثاء، انها قررت اللجوء إلى أسلوب جديد لتتبع المواطنين المشكوك في إصابتهم بفيروس "كورونا"، كما أقرت روسيا إجراء يهدف إلى وقف انتشار الفيروس.

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، في وقت سابق من اليوم، أن "إقليم هوبي في وسط الصين سيعتمد إجراءات أكثر شمولًا وقوة لرصد المرضى، الذين يعانون ارتفاعا في درجات الحرارة في إطار المساعي الرامية؛ لاحتواء فيروس كورونا".

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلًا عن إشعار أصدره مقر مكافحة الوباء بالإقليم، إنه "سيجري فحص سجلات جميع من أصيبوا بارتفاع في درجات الحرارة وزاروا أطباء منذ يوم 20 يناير الماضي ومن اشتروا أدوية لعلاج السعال والحمى بلا وصفات طبية، سواء من الصيدليات أو من على الإنترنت".

وأضاف تقرير "شينخوا": أن هؤلاء سيخضعون لفحوص طبية وسيوضعون في الحجر الصحي أو المستشفى إذا لزم الأمر.

هذا وصرحت نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية تاتيانا غوليكوفا: بأن روسيا أعلنت عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وذكرت غوليكوفا: أن "دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارًا من يوم 20 فبراير المقبل لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة".

وكانت الصين، قد كشفت في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس "كورونا" تخطت 1800 شخص، وتم تسجيل 1886 حالة إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا.

*تطورات ومستجدات فيروس "كورونا":
- قررت شركات صناعة السيارات في الصين إنتاج كمامات صحية، بسبب نقص تلك الكمامات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وللوقاية من الإصابة به.

- بدأت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" العمل مع هيئة حكومية أميركية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين، موضحة أنه يمكن أن يكون لديها مصل جاهز للتجارب السريرية خلال عام. 

- قالت هيئة صينية لتنمية التجارة: إن "بعض المشترين الخارجيين للمنتجات المعدنية الصينية أوقفوا قبول الشحنات من الصين على خلفية أزمة الفيروس".

- تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي كورونا وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة، مما سلط الضوء على التداعيات المالية لفيروس كورونا.

- نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند، صحة ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس "كورونا" في إحدى مستشفیات البلاد.

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