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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:01 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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ينتظر اليوم الثلاثاء عشاق الكرة الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل والتي تجمع أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، والمقرر انطلاقها مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات مباراة الذهاب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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