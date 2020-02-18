بعد اعتزال كاسياس.. قصة 22 عامًا من المجد

أعلن أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد السابق وفريق بورتو البرتغالي الحالي إيكر كاسياس، نهاية مشواره في كرة القدم اليوم نهائياً.





وأنهى كاسياس مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم، أمتدت لأكثر من 22 عاماً، حصد خلالها اللاعب ألقاباً عديدة مع فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.





البداية

وُلد كاسياس يوم 20 مايو من عام 1981 بضاحية "موستوليس" في إسبانيا، وإلتحق بفريق الشباب بنادي ريال مدريد وسنه لم يتجاوز العاشرة من عمره.





نظراً لموهبته الكبيرة، تم تصعيد كاسياس للفريق الأول في عام 1997، بعد أن مثل الفريق الثاني لريال مدريد في عدة مباريات.





وجلس كاسياس إحتياطياً في مباراة ريال مدريد ضد روزنبرج النرويجي في دوري أبطال أوروبا، وسنه لم يتجاوز السابعة عشرة.





بدأ كاسيتس مباراته الأولى مع ريال مدريد في سبتمبر عام 1999 ضد أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر حارس في تاريخ البطولة، إلى أن تم تكسير هذا الرقم في عام 2017 على يد حارس بنفيكا ميل سيفيلار.





بدأ كاسياس مبارياته في الليجا ضد أتليتيك بلباو، في مايو عام 2000، قبل أن يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 200 ضد فالنسيا، ليصبح أصغر حارس في تاريخ البطولة يشارك في النهائي ويفوز في البطولة.





بطولات كاسياس على مستوى الأندية

مكث كاسياس مع ريال مدريد حتى عام 2015، حين توجه لفريق بورتو البرتغالي في صفقة إنتقال حر.





خاض كاسياس 881 مباراة مع ريال مدريد وبورتو في جميع البطولات، حقق خلالها لقب الدوري الإسباني في خمس مناسبات في مواسم 2000/2001 و 2002/2003 و 2006/2007 و2007/2008 و2011/2012.

وحقق لقب كأس ملك إسبانيا في مناسبتين عامي 2010/2011 و 2013/2014.

ويمتلك أربعة ألقاب لبطولة كأس السوبر الإسباني أعوام 2002 و2004 و2009 و2013.

كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات أعوام 2000 و2002 و2014، بالإضافة للقبين لكأس العالم للأندية عامي 2014 و2015.

وحقق لقب كأس السوبر الأوروبي مرتين عامي 2003 و 2015، ولقب كأس الإنتركونتينينتال ثلاثة مرات أعوام 1998 و 2002 و 2003.

ومع بورتو، حقق كاسياس لقب الدوري البرتغالي موسم 2017/2018، وكأس السوبر البرتغالي مرتين عامي 2018 و 2019.





مسيرة كاسياس الدولية.

على مستوى المنتخب الإسباني، مثل كاسياس المنتخب الأول في 167 مباراة، حقق خلالها لقب كأس الأمم الأوروبية مرتين في عامي 2008 و 2012، ثم لقب كأس العالم كرة وحيدة عام 2010.





اعتزال كاسياس

في مايو من العام الماضي، تعرض كاسياس لأزمة صحية في القلب، أبعدته عن ممارسة كرة القدم لفترة طويلة حتى تعافى منها منذ وقت قريب، إلا أنه فضل تعليق حذائه اليوم، لينهي مسيرته في الملاعب في سن الـ 38 عاماً.