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ديوان المظالم يناقش استخدام "الذكاء الاصطناعي" في القضاء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم 2020. 


وناقش الاجتماع عددا من المحاور، منها استعمال الذكاء الاصطناعي في العملية القضائية والآليات المقترحة للاستفادة منه بما يتلاءم مع بيئة العمل القضائي، وما يكتنف تطبيقه من معوقات وحلول، إلى جانب دراسة الإمكانات التقنية المعتبرة في تنفيذه على الواقع.


وتناول دراسة تفعيل وحدة المخاطر في الديوان، وأبرز ما رُسم من خطط وأهداف لتفعيلها، والنتائج المتحققة التي ستقدمها.


وفي ذات السياق ناقشت اللجنة تقرير مؤشرات مشروعات ديوان المظالم للعام الميلادي المنصرم 2019م، من حيث اكتمال المشروعات وجاهزيتها بحسب الجدول الزمني لتنفيذها، بالإضافة إلى دراسة مقترح تكوين فريق للدعم الشامل، ومناقشة التقرير الدوري للخطة الإستراتيجية 2020م، وأبرز الأعمال المنجزة وفق المبادرات المرسومة، واستعراض تقارير عن الوحدات الإدارية وأعمالها، ومناقشة مقترح إنشاء وحدة إدارية للجان ديوان المظالم.


واختتمت اللجنة أعمالها بدراسة عدد من المبادرات التطويرية والمقترحات المقدمة، التي من شأنها تعزيز دور الشراكات، وتطوير بيئة العمل.

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الكلمات المفتاحية

ديوان المظالم المملكة القضاء الذكاء الاصطناعي

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