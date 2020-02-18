يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

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الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:53 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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رابط kor alive مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول ،التي تأتيكم مساء الثلاثاء 18-2-2020، في مباراة ذهاب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري أبطال آسيا ،والذي يقام على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

حيث يلعب الريدز المواجهة عينه على الفوز واقتناص النقاط الثلاث ،حيث أصبح شبه ضامن للتوييج بلقب دوري أبطال آسيا ،حيث يأمل بإحراز خمسة ألقاب هذا الموسم بعد تتويجه بلقب الكأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم، ومونديال الأندية أواخر العام الماضي، حيث لا يزال ينافس على ثلاث جبهات هي المسابقة القارية العريقة والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.
توقيت وموعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول مساء اليوم والقنوات الناقلة :
من المنتظر أن تنطلق مساء الثلاثاء 18-2-2020،أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري أبطال أوروبا ،حيث تأتيكم أحداث المباراة في تمام الساعة :
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
هذا وسوف تبث أحداث مباراة اليوم بين فريق أتلتيكو مدريد وليفربول على الهواء مباشرة عبر قناة بي ان سبورت 2 ،بتعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي .
أخبار فريقي أتلتيكو مدريد وليفربول قبل موعد مباراة اليوم:
يدخل الضيف ليفربول مواجهة اليوم وهو شبه متاكد  من تتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في حُلته الجديدة، حيث استطاع الفوز على نظيره نورويتش سيتي بهدف نظيف وقع عليه أسد التيرانجا السنغالي ساديو ماني ليترفع رصيدهم إلى 76 نقطة في الصدارة مغردين وعلى بعد خطوات قليلة من الفوز باللقب المحلي الغائب منذ فترة طويلة.

في حين أن فريق أتلتيكو مدريد ليس في أفضل أحواله حيث يتواجد في المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة في جدول ترتيب الدوري الأسباني ،حيث  تمكن من التعادل بهدفين أمام نظيره فالنسيا بالمباراة الأخيرة.

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