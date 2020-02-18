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تعليق ناري من ميدو بشأن موقف اتحاد الكرة من قمة 24 فبراير

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 24 من فبراير الجاري هو أكبر رد للمشككين في قوة اتحاد الكرة والذين يدعون أن قطبا الكرة المصرية أكبر من الجبلاية.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"يعجبني جدا شجاعة اتحاد الكرة في مواجهة الزمالك والأهلي فيما يخص قضية تأجيل مباراة القمة في الدوري".

وأضاف :"إقامة اللقاء في موعده سيكون اكبر رد على من يرددون ان الزمالك والأهلي أقوى من اتحاد الكرة خاصة ان الاتحاد حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء في موعده".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس المقبل بنهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، ثم يعود كلا الفريقين لمواجهة أخرى يوم 24 من فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
تعليق ناري من ميدو بشأن موقف اتحاد الكرة من قمة 24 فبراير
تعليق ناري من ميدو بشأن موقف اتحاد الكرة من قمة 24 فبراير
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