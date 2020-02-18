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نقيب الصحفيين يقترح تدريس كتابات 'هيكل' في كليات الإعلام

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:50 م
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ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن - تصوير: بلال أحمد
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وضعت نقابة الصحفيين، عددًا من التوصيات بنهاية احتفالية استضافتها لإطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بمؤسسة أخبار اليوم، في الذكرى الرابعة لرحيل الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل.

وطالب "رشوان" وزارة الثقافة بتبني ثقيف الشباب بكتابات حسنين هيكل؛ خاصة وأن "هيكل" هو امتداد ثقافي أكبر من أي شئ.

كما طالب نقيب الصحفيين من أسرة حسنين هيكل، أن تقبل وجود مقر لمؤسسة هيكل في مبنى النقابة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر سنوي لشباب الصحفيين، لنقل هذه التجربة، وأن يكون هناك مادة إجبارية في كليات الإعلام تدرس كتابات "هيكل".

وتابع: "منتظرون من أسرة هيكل أن يعبرون عن رأيهم ورغبتهم في وجود مقر للمؤسسة في النقابة، سنبحث هذا القرار".

وكانت قد انعقدت الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، بمشاركة الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي يوسف القعيد، والإعلامية لميس الحديدي، بالإضافة إلى عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.  

ويضم كتاب "اليوميات" المقالات التي كتبها "هيكل" في الفترة من 1955 وحتى 1957، وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، ويقدم للقارئ وجها آخر من وجوه "هيكل"، بعيدًا عن السياسة.

وافق نقيب الصحفيين، على اقتراح تقدم به الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بتنظيم مسابقة سنوية للشباب، باسم الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل؛ لتعريف الشباب بتاريخه وكتاباته المختلفة، التي أثرها بها الصحافة في مصر على مدار عشرات السنين.

ووافق "رشوان" أيضًا، على اقتراح تقدمت به الإعلامية لميس الحديدي، حول إعداد فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة، للشباب، للتعريف بـ"هيكل" وتاريخه وأعماله، مؤكدًا أن وسائل التواصل البصرية هي الأقرب للشباب والأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بآخر حواراته التي قام بها مع الإعلامية لميس الحديدي قبل وفاته.

وأكد "رشوان" أن اللجنة الثقافية بالنقابة، ستعمل على تنظيم حفل تأبين ضخم يليق بـ"الأستاذ" في ذكرى وفاته الخامسة، العام المقبل.
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