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الجهات المعنية بالسعودية تلقي القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:42 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الجهات المعنية في السعودية، تمكنها من القبض على عدد من المركبات بمحافظة تيماء، قامت بعمليات "تفحيط" على طريق الأبداء بالمحافظة، تجاوبا مع تقرير ميداني رصدته وسائل إعلام محلية.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أنه جرى التعرف على المركبات المشاركة وضبطها، وأنه سيتم إحالة مالكيها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ونشرت وكالة "سبق" السعودية الاثنين تقريرا بعنوان "رقص وإيحاءات جنسية.. مغامرة تخترق مجموعة لعبة الموت في تيماء"، تضمن معلومات عن أن "مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط وهذه المرة كانت "دعوة حقيقية".

وتجاوزت تصرفات هؤلاء الشبان إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية، فضلا عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذا.
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الكلمات المفتاحية

لعبة الموت تيماء المشاركين السعودية الجهات المعنية

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