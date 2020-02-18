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الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:47 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر مباراة أتليتكو مدريد وليفربول بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بث مباشر كورة ستار، مباراة ليفربول اليوم، يلا شوت شاهد البث المباشر لمبتراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا اليوم مباراة قوية تجمع بين الريدز ليفربول وأتليتيكو مدريد ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول اليوم امام اتليتكو KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL.

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كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا والمذاعة على قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

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