التعليم تعلق على واقعة "تدخين الشيشة" داخل مدرسة بأكتوبر





قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه تم تحويل مدرس للتحقيق بسبب واقعة "شرب الشيشة" في أحد فصول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، وتم إيقاف مدير المدرسة.وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن المدرس صاحب الواقعة سينال عقابه أشد عقاب، مشيرا إلى أن هذا المعلم لا يصلح لتعليم القيم لدى الطلاب، معقبا: "هذه النوعية من المعلمين أنا مش عايزهم".