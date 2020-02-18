يلا كورة - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند كورة لايف بث مباشر مباراة باريس ضد دورتموند قناة مجانية يوتيوب Hd

بث مباشر يلا شوت يستضيف نادي بوروسيا دورتموند KORA STAR نظيره باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر KORA GOAL من بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة دورتموند وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة بوروسيا دورتموند KORA LIVE ضد نظيره باريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند YALLA SHOOT ضد نظيره باريس سان جيرمان عبر قناة Bein sport hd 2.





بث مباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة بوروسيا دورتموند ضد نظيره باريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





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مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان :

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التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: بوركي.

خط الدفاع: أكانجي، هوملز، لوكاس بيسززك.

خط الوسط: رافائيل جوريرو، أشرف حكيمي ، ويتسل، ايمري كان.

خط الهجوم: سانشو، هازارد، هالاند.





على الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: كورزاوا، كيمبيمبي، ماركينيوس، توماس مونيير.

خط الوسط: فيراتي، إدريسا جاى، دي ماريا، نيمار.

خط الهجوم: مبابي، إيكاردي.



