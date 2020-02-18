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يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوربا رابط yalla shoot

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:41 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوربا يستضيف فريق أتليتكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه دييجو سيميوني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
 

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوربا وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.
 

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوربا وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري المباشر لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الأخيرة عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، ليفربول الساعة 10 علي قناة 2.

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