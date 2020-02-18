الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر "تغطية حية" عبر bein sport hd

مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت يواجه نادي ليفربول الإنجليزي KORA GOAL نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء ١٨ فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر KORA STAR من بطولة دوري أبطال أوروبا.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي ليفربول YALLA SHOOT ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.





موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA ONLINE ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب واندا ميتروبوليتانو.





بث مباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ليفربول الساعة 10 علي قناة 2