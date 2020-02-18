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الذهب يسجل أعلى مستوي فى 7 سنوات بنهاية التعاملات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:36 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في 7 سنوات بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا وتراجع أسواق المال، وأكدت شركة "آبل" بأنها من غير المرجح أن تحقق الشركة مستهدف المبيعات الخاص بها خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.

وتأتي مكاسب الذهب على الرغم من ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوى في 5 أشهر مع تراجع اليورو وبعد بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في نيويورك بأكثر من التوقعات.


وقفز سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1603.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ مارس 2013.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 1601.14 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 99.385.
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فيروس كورونا سعر العقود الاجلة سعر الذهب العقود الاجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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