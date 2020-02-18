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«كورة ستار Neymar » مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت باريس رابط مباراة psg مباشر متعددة NOW

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:36 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند ضمن ذهاب الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا ، علي استاد ايدونا بارك ، تأهل البوروسيون لدور الـ 16 من المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 10 نقاط ، وفي الجولة السادسة والماضية حقق الفوز علي فريق سلافيا براج بهدفين مقابل هدف ، على الجانب الآخر نادى باريس سان جيرمان فاز في اللقاء الماضي علي فريق جالطاسراي بخماسية نظيفة دون رد ، واليوم ستكون المواجهة قوية بين الفريقين خصوصاً أنهام يدخلان اللقاء تحت شعار لا محال من الهزيمة لتكون النتيجة إيجابية تجعله يتأهل من خلالها لدور الثمانية القادم..

تنطلق المواجهة بين فريقي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء جواد بدة..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 18 / فبراير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان
من المتوقع أن يبدأ بروسيا دورتموند مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان بالتشكيل التالى:

المرمى بوركى.
الدفاع بيشتشيك – أكانجى – هوميلز.
الوسط أشرف حكيمي – جوريرو – فيتسيل – إيمري تشان .
الهجوم هازارد – سانشو – هالاند.
تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند
من المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان مباراته أمام فريق بروسيا دورتموند بالتشكيل التالى:

المرمى كيلور نافاس.
الدفاع مونييه – ماركينيوس – كيمبيمبي – كورزاوا.
الوسط دي ماريا- إدريسا جاي- فيراتي.
الهجوم إيكاردي – كيليان مبابي – نيمار.

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