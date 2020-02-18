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يلا ostora جول مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند KORA COOL بث مباشر باريس سان جيرمان لايف full hd

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:30 م
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بوابة الفجر
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KORA ONLINE يستقبل فريق بروسيا دورتموند الألماني KORA LIVE ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي KORA COOL مساء اليوم الأربعاء، BEIN SPORTS على ملعب " سيجنال إيدونا بارك" YALLA SHOOT وذلك ضمن إطار منافسات YALLA KORA LIVE دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا KORA STAR BLS.


KORA LIVE موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان
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YALLA KORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان
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YALLA SHOOT غيابات قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال
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