كورة أونلاين - KORA ONLINE مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر PARIS VS DORTMUND كورة لايف يوتيوب

كورة أونلاين تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والتي ستقام اليوم الثلاثاء 18 فبراير على ملعب السيجنال ادونا بارك GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا COOL KOORA.





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند والتي ستقام اليوم في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة YALA LIVE وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات YALA SHOOOT PLUS.





كول كورة ويعود اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان بعد غيابه في الفترة الأخيرة بسبب الاصابة التي تعرض لها في الدوري الفرنسي BEIN MATSH وأيضاً يعود كيليان مبابي بعد غيابه عن مباراة اميان الأخيرة والتي انتهت بالتعادل بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق في الدوري الفرنسي KOORA ONLINE.





كورة ستار مباراة باريس سان جيرمان PARIS VS BORROSIA DORTMUND وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بالدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم YALA KOORA وستكون المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في ملعب حديقة الأمراء حيث يرغب الناديين في حجز مقعد بالدور الربع نهائي GOAL KOORA



