عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة أونلاين - KORA ONLINE مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر PARIS VS DORTMUND كورة لايف يوتيوب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كورة أونلاين تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والتي ستقام اليوم الثلاثاء 18 فبراير على ملعب السيجنال ادونا بارك GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا COOL KOORA.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند والتي ستقام اليوم في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة YALA LIVE وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات YALA SHOOOT PLUS.

كول كورة ويعود اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان بعد غيابه في الفترة الأخيرة بسبب الاصابة التي تعرض لها في الدوري الفرنسي BEIN MATSH وأيضاً يعود كيليان مبابي بعد غيابه عن مباراة اميان الأخيرة والتي انتهت بالتعادل بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق في الدوري الفرنسي KOORA ONLINE.

كورة ستار مباراة باريس سان جيرمان PARIS VS BORROSIA DORTMUND وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بالدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم YALA KOORA وستكون المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في ملعب حديقة الأمراء حيث يرغب الناديين في حجز مقعد بالدور الربع نهائي GOAL KOORA

Advertisements

أخبار تهمك

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ 34 دقيقة

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ أقل من ساعة

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ ساعة

تتوالي الصدمات.. إصابة ثانية في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "تعليم أكتوبر" في واقعة "الشيشة" (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعة

عاجل.. قائد ريال مدريد يقرر الرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يمنع كهربا من الصدام مع رئيس الزمالك في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو اليوم Watch Atletico Madrid vs. Liverpool online – Live Streams

منذ 42 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ 38 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

الأهلي يمنع كهربا من الصدام مع رئيس الزمالك في السوبر

07:04 م

قرار عاجل من "تعليم أكتوبر" في واقعة "الشيشة" (التفاصيل الكاملة)

08:56 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status