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وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:21 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بوفد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

ورحب السفير آل جابر بزيارة وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، مؤكداً على علاقات الصداقة السعودية الأمريكية التي تجمع البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافةً إلى الوضع التنموي والإنساني في اليمن.

كما دار خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

واطلع الوفد على سرد لمسار الأزمة السياسية منذ الإعلان عن المبادرة الخليجية وحتى إعلان اتفاق الرياض، إلى جانب مشاهدة الوفد عرضا تعريفيا عن مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل في اليمن، إلى جانب إسهام الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني حيث بلغ مجموع ما قُدّم 3.2 مليار دولار أمريكي بهدف الحفاظ على استقرار العملة اليمنية واستقرار الاقتصاد اليمني .

من جانبهم عبّر مستشارو ومساعدو أعضاء الكونجرس الأمريكي عن سعادتهم بزيارتهم المملكة وزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولقاء منسوبيه، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

يذكر أن مشروعات البرنامج تغطي قطاعات: "الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية".

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الكلمات المفتاحية

وفد الكونجرس البرنامج السعودي إعمار اليمن

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