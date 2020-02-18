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السويدي بطلا لدوري الشركات للموسم الثالث على التوالي 

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:26 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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حقق لاعبي فريق السويدي كأس دوري الشركات للموسم الثالث علي التوالي بعد الفوز علي هيئة قناة السويس في النهائي بخماسية مقابل هدفين

وكان الفريق صعد اول مجموعته بعد الفوز علي  شركه التمساح  في اللقاء الأول بنتيجة 9-0
ثم ثاني لقاء أمام   شرق الدلتا لإنتاج الكهربا بنتيجة 5-1 ثم أمام تصنيع البترول في اللقاء الثالث بنتيجة 6-0 .

و صعود اول مجموعه  وواجه  فريق صان مصر،  ثانى المجموعه التانيه في اللقاء قبل النهائي ليفوز 4-1 ثم الصعود للنهائي امام هيئة قناة السويس والفوز ب 5-2.

والتأهل لنهائيات  الجمهورية بجانب هيئة قناة السويس وصان مصر، وحقق الفريق أيضا علي المركز الثانى على مستوى الجمهوريه  وسيشارك  فى البطوله العربيه للشركات فى مارس القادم.

يقود الفريق  جهاز الفنى  مكون من طارق عبدربه مدير فني وهو الشقيق الأكبر لقائد النادي الاسماعيلي السابق ومنتخب مصر حسني عبد ربه، وحيد شعيب  مدرب حراس، حازم عليان علاج طبيعى، وائل صبري مدير ادارى، ابو بكر ابراهيم مشرف علي الفريق، تامر وجيه مدير الفريق.

قائمة الاعبين الحاصلين علي البطولة، أحمد كرم، جمال عبدلناصر، احمد بسطاويسى، محمود صبابا، احمد حمدى، على رمضان، طارق حسن، أحمد حمص، أحمد فتحى، محمد جمال، رحيم ابراهيم، سمير محمد، باهر محمد.
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