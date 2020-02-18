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كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر STAR SALAH كورة لايف جول ليفربول يوتيوب بلس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:23 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء ١٨ فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر KORA ONLINE من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA LIVE ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا
وستذاع مباراة نادي ليفربول KORA GOAL ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.

بث مباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
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