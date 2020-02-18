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نجوم الفن يشيدون بدور الشيخ راشد الشرقي في دعم المبدعين بمهرجان الفجيرة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:35 م
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الشيخ راشد الشرقي
الشيخ راشد الشرقي
يارا أحمد
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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الفني الأضخم في الامارات "مهرجان الفجيرة الدولي للفنون"، في دورته الثالثة، المقرر انعقادها في الفترة من ٢٠ حتى ٢٨ من فبراير الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سموّ الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بمشاركات فنية ضخمة، ضمن عدد كبير من نجوم الفن بالعالم أجمع، والذين ثمنوا الدور الريادي الكبير للشيخ راشد الشرقي من خلال إطلاقه لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع ، التي تستهدف شباب المبدعين في اﻻدب ، كما أشادوا بالهدف القوى من إقامة مهرجان " الفجيرة الدولي للفنون " الذي يقدر الدور الفعال للقوة الناعمة ، ويعمل على خلق مناخ فني بإمتياز بالإمارة.

حيث أعربت الفنان رانيا يوسف عن سعادتها الكبيرة للمشاركة بالدورة الثالثة للمهرجان ، مؤكدة انه بالرغم من انشغالها بتصوير العديد من الأعمال الفنية وقرب حلول شهر رمضان ، الا انها حريصة كل الحرص على حضور المهرجان ، نظراً لانه من اهم المهرجانات المتواجدة على الساحة الفنية والأدبية بالوقت الحالي، الأمر الذي يعود لاختلافه وعدم نمطيته، حيث انه يجمع ألوانًا متعددة من الفنون التي ترغب في الاطلاع عليها، وأن تتعرف على إمارة الفجيرة وثقافتها وعادتها ، خاصة وأنها الزيارة الأولى لها .

وأضافت في تصريحاتها " جهود الشيخ راشد واضحة وملحوظة في دعم المبدعين ، الأمر الذي برهنه إطلاقه لواحدة أهم الجوائز الأدبية بالوطن العربي ".

ومن جهته قال الفنان هاني رمزي ان الفجيرة الدولي للفنون يعد من أهم المهرجانات الفنية فالعالم العربي والغربي ايضاً ، نظراً لجمعه للعديد من ألوان الفنون كالمسرح والموسيقي والمونودراما والفنون الأدائية والفن التشكيلي والغناء .

وأضاف في تصريحاته " لا ننسى أن نشكر الجهود الحسيسة التي يقدمها الشيخ راشد من خلال دعمه الدائم للمهرجان لتكون كل دورة أفضل مما سبقتها ، حيث ان المهرجان قد استهدف في بدايته واحدة من أصعب ألوان الفنون المسرحية وهي " المونودراما " ، الأمر الذي يبرهن على استيعابه الكبير للفنون وتذوقه لها، ولدى ذلك ظاهرًا من خلال استقباله الحافل لي ولزملائي الفنانين وتقديره الكبير لنا ".

وتابع " هذا المهرجان لم اذهب اليه كضيف فقط ، بل انني أستفيد منه اياما استفادة ، حتى انني اشعر خلال حضوري لعروضه وجلساته النقاشية بأنني عدت طالب بمعهد الفنون المسرحية".

كما اكد الفنان الكبير أحمد عبد العزيز أنه متحمس بشكلاً كبيراً لحضور فعاليات المهرجان الذي يشمل فنوناً عدة ، والتي لم يسبق له ان شاهد مثل هذا الصرح العظيم من قبل ، فدائماً ما يذهب للمهرحانات الدولية المتخصصة كمهرجانات المسرح مهرجانات السينما ومهرجانات الموسيقى ، ولكن لم يشهد مهرجاناً يجمع كل تلك الفنون بأن واحد "

وأضاف في تصريحاته " ان هذا الأمر يدل على عشق الشيخ راشد للفنون وتقديره لها ، وهو الأمر الذي يسرني وبسعدني كثيراً، خاصة وان متذوقي الفن ليسوا بكثير في تلك الفترة ".

وحرص الفنان عبد الله ملك على تقديم تحية وتقدير لجهود الشيخ راشد قائلا ً:" هنيئاً لمجتمع يكون فيه المسؤولون من محبي الثقافة والفن والإبداع ، والتي بدت واضحة من خلال جائزة راشد الشرقي للإبداع التي تعد مبادرة من اهم المبادرات التي تبناها رئيس هئية الفجيرة للثقافة والإعلام .

وأكد أن تلك المبادرات ستفجر الطاقات الإبداعية للشباب، التي نحتاجها بشدة وينتظرها الشباب لتكون فراغاً واسعاً للإفراغ مواهبهم .

وقال الفنان الأردني على عليان "ان من اهم روافع الفن والثقافة هو اهتمام ولي الامر بها كوجه حضاري متنور يعكس الصورة الايجابية عن واقع العلاقة بين المسؤول والمواطن فما بالنا اذا كان المسؤول الاول هو الحاكم عن رفعة الفن والثقافة في بلده وممتدا الى العالم العربي من خلال استقطاب اهم فناني العالم العربي على مختلف حقولهم الفنية لينثروا ابداعهم على تراب الوطن الطيب المعطاء خدمة للناس".

وأضاف في تصريحاته "ويمتد الالق إلى جائزة هامة عربية إلا وهي جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي لللإبداع والتي تعنى بالإبداعات العربية في شتى الحقول الادبية وتعتبر من أهم الجوائز العربية التي يسعى إليها كل مبدع وهنا يأتي رقي التعاطي من كل مبدع تقديرًا واحترامًا لإنجاز كل عقل قادر على احداث متغير في مجتمعه وتحقيق فائدة انسانية يكون عنوانها خيار العقل فكرا وايجابا".
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