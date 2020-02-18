مفاجأة.. تشيلسي يدخل المنافسة مع ريال مدريد لخطف نجم الدوري الإيطالي

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي المنافسة مع نظيره نادي ريال مدريد الإسباني لخطف واحد من نجوم الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تشيلسي يستهدف ضم سافيتش

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي تشيلسي يريد التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي لاتسيو في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة أن نادي تشيلسي أرسل كشافوا النادي لمراقبة سافيتش الفترة القادمة مع نادي لاتسيو في المباريات وتقييم أداءه.





منافسة قوية تنتظر تشيلسي لضم سافيتش

وذكرت الصحيفة أن هناك منافسة قوية تنتظر نادي تشيلسي لضم سافيتش حيث يرغب نادي ريال مدريد هو الأخر في ضم اللاعب منذ فترة طويلة لتدعيم مركز الوسط في الفريق.





وأكدت الصحيفة أيضا أنه من المتوقع أن يدخل العديد من أندية أوروبا في المنافسة على ضم سافيتش في نهاية الموسم الجاري.





مشاركات سافيتش مع نادي لاتسيو في هذا الموسم

وقد شارك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في 29 مباراة حتى الآن مع نادي لاتسيو خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.