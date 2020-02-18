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ياسر رزق يقترح تنظيم مسابقة باسم 'حسنين هيكل' للشباب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:14 م
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الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق
ميسون أبو الحسن - تصوير: بلال أحمد
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توجه ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بالشكر للسيدة هدايات تيمور زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل ورفيقة عمره، مؤكدًا أنه لولاها ما تم نشر كتاب يوميات هيكل الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم، كما تقدم بالشكر لمن قام بتجميع الكتاب.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل: "كنا في منزلنا منذ 50 عام، كنت مُهجر من مدينتي الإسماعيلية إلى مدينة الزقازيق، وكان هناك نحيب وبكاء على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، فقالت لي والدتي أكيد اللي هييجي بعده هيكل، وقمت بذكر هذا الموقف له عندما قابلته بمنزله في الجيزة".

وأكد أن "هيكل" ليس مجرد أحد صُناع ثورة 23 يوليو مع الزعيم جمال عبدالناصر، ولكن دوره الأكبر كان في ثورة 30 يونيه في عام 2013، مؤكدًا أنه عرض على "هيكل" فكرة هذا الكتاب، وطلب منه أن يتم جمع مذكراته وكان عمره وقتها 32 عام، وكان عمره في ذلك الوقت صغيرًا، ولكنه رغم ذلك عاصر العديد من الحروب.

وأوضح "رزق" أن مقالاته بمجلة آخر ساعة ستكون في كتاب آخر، سيتم الإعداد له، عرض الفكرة على زوجته، التي أكدت عدم حذف حرف منها، وهو ما أيدته هدي جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أنه سيقوم بكتابة مقدمة الكتاب، لافتًا إلى أن "هيكل" ذهب لمؤسسة الأهرام نجمًا في بلاط صاحبة الحلالة، ناقلًا لتجربة أخبار اليوم وعلي ومصطفى أمين، واستطاع أن ينهض بالأهرام، وجعلها من أكبر 10 مؤسسات صحفية في العالم وقتها.

وطالب "رزق" نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بأن تكون الذكرى الخامسة لرحيله حدث يحضره الشباب، وتنظمه اللجنة الثقافية بالنقابة، ويكون هناك مسابقة للشباب باسم هيكل.
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الكلمات المفتاحية

يوميات هيكل ياسر رزق نقابة الصحفيين محمد حسنين هيكل لميس الحديدي كتاب اليوميات الفجر

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