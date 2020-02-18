تفاصيل حملة الـ CNN العالمية للترويج للسياحة المصرية

عرض مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، الحملة الترويجية التي ستطلقها الحملة للترويج للسياحة المصرية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم مع كاي لمناقشة ما ستقوم به الشبكة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري، وتأتي الحملة في إطار الشراكة التي كانت قد أطلقتها الوزارة مع الشبكة في مايو الماضي، وشهد الاجتماع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



وستشمل الحملة القادمة ربط منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الافتتاحات الآثرية الوشيكة والتي منها افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.



وكذلك الترويج لقصر البارون بشارع العروبة والذي يتم إعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال الربع الأخير من العام الجاري.



إضافة إلى الترويج لما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها وأنشطتها السياحية بكافة أنواعها ومعالمها الأثرية المختلفة.



الجدير بالذكر أن الوزارة أطلقت شراكة مع شبكة CNN العالمية في مايو الماضى لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة CNN.