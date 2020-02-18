خبير: أردوغان بدد ما حققته تركيا من فائص قوة خلال 10 سنوات

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بالشأن التركي، إن تركيا لديها فائض قوة مؤقت، نتج من انطلاقة اقتصادية تحققت خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمل على عسكرة السياحة الخارجية للدولة، بمعني أن الأداة العسكرية تسبق الأداة السياسية، وهذا واضح من تموضع تركيا في العراق وسوريا وليبيا.



وتابع "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس التركي بدد ما حققته تركيا من فائص قوة خلال آخر 10 سنوات، وأصبح الاقتصاد التركي يعاني ويأن بصورة كبيرة، ولكن للأسف تعمل الولايات المتحدة على توظيف التدخلات التركية في ليبيا سوريا، لكبح جماح روسيا.



وأضاف أن "أردوغان" لا سبيل أمامه إلا أن يخسر كل شيء في ليبيا وسوريا والعراق، خاصة أنه أصبح الآن بين فكي كماشة في سوريا بين قوات النظام وروسيا.

