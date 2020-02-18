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بغرض السرقة.. حبس المتهم بقتل طفل البدرشين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:12 م
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الطفل
الطفل
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق ٣٢ عامًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله طفل يدعى "محمد رضا" ١٤ عامًا، بمركز البدرشين، لسرقة التوك توك الخاص به.

واستمعت لأقوال والد "الطفل"، الذى أكد أن نجله يعمل على توك توك ملك لأحد الأشخاص، منذ فترة، وذلك لمساعدتهم في الحياة.

وأفاد والد الطفل أنه في يوم الواقعة مساء الإثنين، خرج نجله من أجل لقمة العيش، ولكنه بعد مرور ساعات تأخر عن رجوعه للمنزل، فقمت أنا وأهالي القرية بالبحث عنه، وقدمت على الفور بلاغًا بإختفائه.

وأضاف الوالد في التحقيقات، بعد غضون ساعات، أنه تم ابلاغه بالعثور على حثة نجله أسفل كوبري المرازيق، وبعد ساعات قليلة تم القبض على المتهم، مشيرًا أن المتهم جار له في القرية، وزميل نجلي، وتربطنا علاقة طيبة به.

وكان المتهم بقتل الطفل أعترف أمام النيابة بأن الدافع وراء جريمته أنه يمر بضائقة مالية منذ فترة وأفادت التحقيقات، أن المتهم كان على علم بقيادة المجني عليه للتوك توك، ومواعيد خروجه، فخطط لارتكاب الجريمة لسرقته، وفي يوم الواقعة تعدى المتهم عليه في منطقة زراعية بمركز البدرشين، وقام بخنقه وسرق التوك توك وفر هاربًا، وبالبحث عن مواصفات التوك توك عثر عليه بحوزه المتهم.
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الكلمات المفتاحية

حبس النيابة العامة التحقيقات البدرشين

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