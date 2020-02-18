محافظ الغربية: لدينا 3 مجمعات صناعية خاصة بالغزل والنسيج



وأوضح أن المجمعات الصناعي الأول مقام على مساحة 11 فدانًا، وبه 615 ورشة وتتاح لكل من يرغب في العمل في الغزل والنسيج والصباغة، كما أن هناك خطة لإحلال وتجديد ماكينات الغزل في الشركات.



ولفت إلى أن ماكينات الغزل والنسيج الموجودة بالمصانع منذ الخمسينات ولكن مازالت المصانع تنتج منتجاتها بجودة عالية وإنتاج قوي في القطن الطبي".



قال طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة قلعة من قلاع الصناعة في الغزل والنسيج والصباغة، مشيرًا إلى أنه يوجد بالمحافظة شركتي "النصر "و"مصر للغزل والنسيج".وأضاف طارق رحمي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن هذه الشركات كانت تعاني في الفترة السابقة من قدم الماكينات، مشيرًا إلى أن الحكومة رصدت أموال لتجديد خطوط الإنتاج وتوفير المواد الخام.ونوه محافظ الغربية إلى أن الدولة أنشأت بدائل للشركات، حيث تم إنشاء مجمعات صناعية في كل المحافظات، موضحًا أن المحافظة بها 3 مجمعات صناعية خاصة بالغزل والنسيج".