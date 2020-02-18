تفوق أحمر ولقب محلي.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في شهر"فبراير"

يستضيف ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" لقاء القمة بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، والمقرر له مساء الخميس الموافق 20 فبراير 2020، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018 / 2019.





ويبحث فريق الأهلي عن التتويج بكأس السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه، حيث سبق وتوج باللقب 11 مرة من أصل 13 مشاركة بالبطولة، بينما يبحث الزمالك عن حصد رابع ألقابه بالبطولة المحلية في مشاركته العاشرة بالبطولة.





وسبق وتقابل الأهلي مع الزمالك في بطولة السوبر المصري في 6 مواجهات سابقة، حسم المارد الأحمر اللقب في 5 مناسبات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب مرة وحيدة على حساب غريمه التقليدي.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في شهر "فبراير":

تقابل الأهلي مع غريمه الزمالك في 13 مباراة رسمية خلال شهر "فبراير" عبر تاريخ مواجهاتهما السابقة، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما.





سجل لاعبو الأهلي 16 هدفا في مبارياته ضد الزمالك في شهر "فبراير"، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط.





مباراة وحيدة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري خلال الشهر الثاني من العام، وكانت في 10 فبراير 2017، وسيطر التعادل السلبي علي نتيجة المباراة، قبل أن يحسم المارد الأحمر اللقب المحلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.





وجاءت نتائج مباريات الأهلي ضد الزمالك خلال شهر "فبراير" كالتالي:

- 22 فبراير 1935: فاز الأهلي على الزمالك 2-1 في دوري منطقة القاهرة

- 19 فبراير 1937: تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 في بطولة كأس السلطان حسين

- 25 فبراير 1938: اكتسح الأهلي غريمه الزمالك 5-1 في بطولة دوري منطقة القاهرة.

- 22 فبراير 1953: حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري

- 20 فبراير 1959: فاز الأهلي 2-0 على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

- 3 فبراير 1961: فاز الزمالك على الأهلي 3-1 في بطولة الدوري الممتاز

- 12 فبراير 1967: تغلب الزمالك على الأهلي بهدف دون مقابل في الدوري الممتاز.

- 24 فبراير 1989: حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة القمة بين "القطبين" بالدوري.

- 5 فبراير 1993: فاز الزمالك على الأهلي بهدف مصطفي نجم بالدوري الممتاز

- 27 فبراير 1996: انتهت مباراة القمة بين الفريقين في الدوري بالتعادل السلبي.

- 12 فبراير 2005: فاز الأهلي 3-0 على الزمالك في الدوري الممتاز.

- 9 فبراير 2016: تغلب الأهلي على الزمالك 2-0 في الدوري الممتاز.

- 10 فبراير 2017: انتهت "القمة" بالتعادل السلبي في السوبر المصري، وحسمها الأهلي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.