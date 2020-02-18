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أول تعليق من نجم ريال مدريد الجديد بعد انضمامه للملكي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:07 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تذكر النجم البرازيلي الشاب جيسوس رينيير فور تقديمه بشكل رسمي كلاعب لريال مدريد أن عائلته التي اضطر للابتعاد عنها في السنوات الماضية من أجل تحقيق حلمه والوصول إلى ريال مدريد.

وقال رينيير في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"في العرض التقديمي، كل ما كنت أعيشه في مرحلة الطفولة قد عبر عن رأيي، لقد أمضيت الكثير من الوقت في ريو وحدي بدون عائلتي وأخوتي، أنا متأكد أن كل شيء كان بفضلهم".

وعن مقارنته بمواطنه كاكا الذي يعتبر من أفضل النجوم البرازيليين في العقدين الماضيين، قال رينيير :"كاكا واحد من اللاعبين الذين احتذي بهم، لدي خصائص للوصول إلى منطقة الجزاء وإنهاء الهجمة".

وأضاف:"لقد تحدث معي كاكا وأنا أقدر ذلك كثيراً، سوف أبذل قصارى جهدي، يمكنني اللعب في جميع مراكز الهجوم، ليس لدي أي مشاكل في هذا الصدد".

وعن عشقه لريال مدريد، علق رينيير قائلاً :"رأيت مدريد وشاهدت مقاطع فيديو لكريستيانو رونالدو جعلتني سعيداً بانتقالي لهذا النادي، أنا هنا بفضل عائلتي".

واختتم رينيير تصريحاته عن أول اتصال له من ريال مدريد قائلاً:"لقد كانت سعادة لا يمكن وصفها عندما اتصل بي والدي على الهاتف أثناء كأس العالم للأندية، لم أكن أعرف ماذا أفعل، لقد بكيت من الفرحة".

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