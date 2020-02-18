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أستاذ مناعة: انتشار فيروس كورونا في الصين مؤامرة أمريكية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:04 م
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الدكتور عبدالهادي مصباح
الدكتور عبدالهادي مصباح
كساب أحمد
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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والوقاية، إن الحديث على احتمالية أن يكون فيروس كورونا مصنع في أحد المعامل أمر قائم بالفعل، خاصة أن هناك العديد من الدول الكبرى تعمل على تطوير العديد من الأسلحة البيولوجية باستمرار.

وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لديه يقين بأن انتشار فيروس كورونا في الصين مؤامرة أمريكية، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الصين، سيصبح ضعف الأمريكي خلال 10 سنوات فقط، خلاف إلى استقلال الصين التكنلوجي بصورة كبيرة عن أمريكا، وهذا الأمر محل خطر للاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن هناك جهة تقف وراء انتشار الأوبئة التي انتشرت مؤخرًا سواء الكورونا أو الإيذز أو انفلونزا الخنازير، ويتم نشر هذه الفيروسات بصورة ما، لكي تظهر بأنها طبيعية.
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الكلمات المفتاحية

مناعة فيروس كورونا امريكا الصين

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