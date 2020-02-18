محافظة المنوفية تكشف تفاصيل فصل 22 طالبًا بسبب "فيديو راقصة"

كشف معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، تفاصيل واقعة فصل 22 طالبًا، وإحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق بسبب واقعة عرض فيديو راقص على السبورة الذكية بالفصل.



وقال "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إن الواقعة حدثت في مدرسة الفاروق بنين بالمحافظة، وتم إثبات الواقعة بنفس اليوم عن طريق مشرف الدور، والتي حدثت أثناء فترة "الفسحة".



وأشار المتحدث باسم محافظة المنوفية، إلى أن إدارة المدرسة قامت بفصل الطلاب 3 أيام فور علمها بالواقعة، وهى أقصى عقوبة في اللائحة، ثم قامت الإدارة التعليمية بفصل الطلاب أسبوعين لحين انتهاء التحقيقات، واستبعاد مدر المدرسة، مؤكدًا أن هناك تحقيقات موسعة في الواقعة والتقرير النهائي سيصدر غدًا.

