"الزراعة": مصر تصدر الموالح لأكثر من 98 دولة

قال الدكتور أحمد العطار، مدير إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح خاصة البرتقال بحجم 1.8 مليون طن، لافتَا إلى أننا نصدر الموالح لأكثر من 98 دولة، وهذا الرقم لأول مرة يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية.



وتابع "العطار"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن اجمالي الصادرات الزراعية في 2018 وصلت لـ5.2 مليون طن، بزيادة 300 طن عن 2017، مشيرًا إلى أن جودة الموالح المصرية عالية للغاية.



وأضاف أن منظومة الحجر الزراعي تقوم بفحص الصادرات المصرية بشكل دقيق، طبقًا لإرشادات الدول التي يصدر إليها، وهذا يزيد من سمعة المنتج الزراعي المصري في كافة دول العالم

