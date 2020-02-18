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tamwin.com.eg تحديث بيانات البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
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tamwin.com.eg تحديث بيانات البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

استكمالا لرحلة تحديث بيانات البطاقات التموينية وذلك بإضافة وتسجيل رقم الموبايل على قاعدة بيانات منظومة التموين كم خلال رابط موقع دعم مصر الرسمي. 

فقد صرح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات الدكتور عمرو مدكور، إنه سيتم مراجعة رقم الهاتف المحمول الذي يقوم بتسجيله حامل بطاقة التموين. 

وأضاف مذكور أنه يجب أن يكون رقم الموبايل الذي يتم إضافته على موقع وزارة التموين الرسمي “دعم مصر”، أن يكون الرقم مسجلًا بإحدى شركات الاتصالات الأربعة العاملة بمصر، ويكون رقم الموبايل مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، أو باسم أحد الأفراد المستفيدين من نقس البطاقة.

وتحدر الإشارة إلى تصريح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات بأنة في حال قام صاحب بطاقة التموين بتسجيل رقم هاتف محمول يستخدمه بالفعل ولكنه ليس مسجل سواء باسمه أو باسم أحد الأفراد المسجلين والمستفيدين ببطاقة التموين. 

فكأنه لم يفعل شيئًا، وفي هذه الحالة يجب الدخول مرة أخرى على رابط موقع إدارة دعم مصر وإعادة إضافة رقم محمول مرة أخرى بشرط أن يكون مسجل باسمه أو باسم أحد المستفيدين من البطاقة.

تحديث بيانات البطاقة التموينية موقع إدارة دعم مصر tamwin.com.eg كيفية تسجيل رقم الموبايل

هذا وقد أكد مدكور أن هدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من استكمال قاعدة بيانات منظومة بطاقات التموين للدعم السلعي، وذلك بتسجيل وإضافة رقم الهاتف المحمول خاص بكل مواطن، شرط ألا يتكرر رقم الهاتف المحمول في بطاقة أخرى، وذلك للتأكد من هوية صاحب البطاقات التموينية، وهنا تكمن أهمية إضافة رقم موبايل لكل بطاقة.

كيفية تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين على موقع إدارة دعم مصر الرسمي

الدخول على موقع إدارة دعم مصر واتباع التعليمات التالية

الضغط على خانة “سجل موبايلك”.

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم البطاقة التموينية.

إدخال رقم التليفون المحمول ويجب أن يكون هذا الرقم مُسجل باسم صاحب البطاقة.

الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.


ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين تدرس حاليا كيفية التواصل مع المواطنين الذين قاموا بتسجيل هواتفهم على موقع الوزارة، وتدرس وزارة التموين وتفاضل بين إرسال رسائل نصية أو رسالة صوتية، وذلك في حال جد جديد يجب إيصاله  لحاملي البطاقات التموينية، ولهذا تتضح أهمية إضافة رقم هاتف محمول لحاملي البطاقات التموينية حتى يكون أصحاب البطاقات على دراية تامة بما يصدر من الوزارة.

tamwin.com.eg تحديث بيانات البطاقة التموينية على موقع دعم مصر
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