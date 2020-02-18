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أهداف مباراة - السد القطري 3 × 0 سباهان اصفهان الإيراني | دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:55 م
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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