"اتحاد الصناعات" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بسبب "كورونا"

نفى محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، ما تردد عن ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.



وأوضح "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن كل البضائع الصيفية جاهزة في المخازن تمهيدًا لطرحها في السوق، مؤكدا أن البضائع متوفرة بشكل جيد جدًا.



وأشار إلى أن الواردات من الصين والخارج في الملابس الجاهزة كانت تشكل 50% من حجم المنتجات المتواجدة في السوق المحلي إلا أنه في أخر عامين بدأ المنتج المحلي في مواكبة خطوط الموضة العالمية، وسعره منافس بشكل كبير ورجعت ثقة المستهلك المصري في المنتج المحلي.



ونوه رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إلى أن 80% من المنتجات المعروضة حاليا في السوق صناعة مصرية و20% منها مستورد، متابعًا: "الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر وانخفاض العملات الأجنبية أثرت بشكل إيجابي على انخفاض أسعار الملابس وارتفاع حجم الإنتاج".

