Advertisements
Advertisements
Advertisements

"اتحاد الصناعات" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بسبب "كورونا"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:54 م
Advertisements
اسعار الملابس الصيفي
اسعار الملابس الصيفي
داليا الحسين
Advertisements
نفى محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، ما تردد عن ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن كل البضائع الصيفية جاهزة في المخازن تمهيدًا لطرحها في السوق، مؤكدا أن البضائع متوفرة بشكل جيد جدًا.

وأشار إلى أن الواردات من الصين والخارج في الملابس الجاهزة كانت تشكل 50% من حجم المنتجات المتواجدة في السوق المحلي إلا أنه في أخر عامين بدأ المنتج المحلي في مواكبة خطوط الموضة العالمية، وسعره منافس بشكل كبير ورجعت ثقة المستهلك المصري في المنتج المحلي.

ونوه رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إلى أن 80% من المنتجات المعروضة حاليا في السوق صناعة مصرية و20% منها مستورد، متابعًا: "الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر وانخفاض العملات الأجنبية أثرت بشكل إيجابي على انخفاض أسعار الملابس وارتفاع حجم الإنتاج".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الملابس الصيفي اسعار الملابس استيراد الملابس

أخبار تهمك

تتوالي الصدمات.. إصابة ثانية في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

وافد ريال مدريد الجديد يكشف عن مركزه المفضل وسر البكاء بعد التوقيع

منذ أقل من نصف ساعة

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ حوالي 6 ساعات

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 10 ساعة

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. نكشف حقيقة اتفاق حسام حسن لقيادة وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يجهز سلاح الزمالك الفتاك لموقعة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 20 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ يوم

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ يوم

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يمنع كهربا من الصدام مع رئيس الزمالك في السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لمؤتمر الديفيليه العاشر لـ هاني لبحيري بحضور رجاء الجداوي ومني رجب (صور)

غرفة الملابس الجاهزة: ظروف الصناعة تحسنت وضعف المبيعات ليس مؤشرا سلبيا (فيديو)

غرفة مواد البناء: قائمة أسعار جديدة مطلع شهر أغسطس المقبل (فيديو)

اتحاد الصناعات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الملابس الشتوية (فيديو)

رئيس غرفة الملابس الجاهزة: "شجعوا المحلي.. وهتلاقوا وظائف"

"الطباعة والتغليف": أزمة كورونا تتطلب إعادة النظر في علاقتنا التجارية مع الصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:04 م

الأهلي يمنع كهربا من الصدام مع رئيس الزمالك في السوبر

تتوالي الصدمات.. إصابة ثانية في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي

07:03 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

06:26 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

03:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status