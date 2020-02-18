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بسبب "كورونا".. روسيا تمنع دخول الصينين إلى أراضيها

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:46 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
حلمي رمضان
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أعلنت روسيا، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، أن الفيروس سريع الانتشار تسبب في وفاة 98 شخصًا في الصين، يوم أمس الإثنين، مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة.

كما سجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم أمس الاثنين؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 72436 في المجمل، وظهرت حالات مصابة بالفيروس في نحو 30 دولة.

وبذلك يكون معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين تراجع إلى أقل من 2000 حالة، للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي، لكن خبراء عالميين قالوا: إن "من المبكر للغاية الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى".

وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية، وفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا روسيا الصين

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