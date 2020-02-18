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صحة الدقهلية تتخطى حاجز 100% في ثالث أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:51 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الاجتماع الثالث لمناقشة واستعراض تنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال.

يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة وتقييم الآداء أولا بأول لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال. 

حضر الاجتماع الدكتور ابراهيم محمود المشرف المركزي من الوزارة وقيادات الطب الوقائي بالمديرية وفريق إشراف المديرية ومديري الإدارات الصحية ورؤساء أقسام الطب الوقائي ومسئولي التطعيمات ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية.

تضمن الاجتماع مناقشة أهم ملاحظات الآداء خلال اليوم الثالث للحملة وتحديد آليات العمل باكر من خلال التأكيد على تطعيم جميع الأطفال ضمن المستهدف الجغرافي لكل فريق وكذلك أطفال الحضانات، وذلك للوصول إلى تحقيق المستهدف المطلوب تطعيمه. 

وقال مكي أن صحة الدقهلية على عهدها دائمًا من حيث التفوق والإنجاز حيث تم تحقيق اكثر من 100% من المستهدف، وذلك قبل نهاية الحمله بيوم.

أكد وكيل الوزارة على استمرار العمل غدًا بكل الجد والهمه العاليه لتحقيق نسبه أكبر إن شاء الله للحفاظ على مصر خاليه من شلل الأطفال.
صحة الدقهلية تتخطى حاجز 100% في ثالث أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
صحة الدقهلية تتخطى حاجز 100% في ثالث أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
صحة الدقهلية تتخطى حاجز 100% في ثالث أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
صحة الدقهلية تتخطى حاجز 100% في ثالث أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
صحة الدقهلية تتخطى حاجز 100% في ثالث أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
صحة الدقهلية تتخطى حاجز 100% في ثالث أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
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مصر صحة الدقهلية شلل أطفال المستمر القهلية

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