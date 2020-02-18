بعد 8 سنين من عرضه.. أشرف عبدالباقي يستعيد ذكريات "صاحب صاحبة" مع هنيدي

استعاد النجم أشرف عبدالباقي، ذكرياته مع النجم محمد هنيدي بفيلم "صاحب صاحبه"، حيث نشر مجموعة صور له برفقة محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير.



وعلق "عبدالباقي"، قائلاً: "والله زمان يا صاحبه"، لاقت الصور تفاعل الكثير ومن أهم التعليقات مبدعين، ربنا يخليكم لبعض وغيرها



صاحب صاحبه فيلم كوميدي مصري إنتاج 2002 تأليف ماهر عواد وإخراج سعيد حامد



قصة الفيلم



تدور قصة الفيلم حول صديقين الأول جاد، وهو ابن وحيد لأم عجوز، الثاني أسامة والذي يعيش مع جده العجوز الذي كان يعمل سائقاً في السكة الحديد، وتسبب في حادثة أودت بحياة ابنه وزوجة الابن والدي أسامة. جاد وأسامة يحظيان بإعارة إلى إحدى دول الخليج، لكن الظروف تحتم أن يذهب أحدهما، والآخر يبقى ليرعى الأم والجد، وينتهي الأمر بأن يذهب جاد وحده تاركا رعاية أمه لصديقه أسامةفي خلال خمس سنوات من الإعارة يتمكن جاد من إدخار كل دينار يحصل عليه ويرسل القليل لصديقه أسامة وخطيبته زينه التي تعمل في صيدلية في الحارة. يعود جاد من الخليج في إجازة قصيرة، إلا أن صديقه أسامة يخطط من جانبه للحيلولة دون عودة جاد وذلك بعدد من المقالب. وينتهي الفيلم بزواج الأم من الجد ، ويتزوج أسامة من حبيبته المليونيرة ، ويرفض جاد السفر مرة أخرى، ويقرر البقاء إلى جانب خطيبته الوفية زينة التي انتظرته خمس سنوات .



وعلي صعيد آخر أعلن أشرف عبدالباقي مؤخراً عن مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "احتراق الكوخ" وذلك من خلال حسابه الرسمي بإنستجرام والمسلسل إنتاج ورك شوب للإنتاج الفني ، إخراج سيف يوسف، سيناريو وحوار چوزيف فوزي