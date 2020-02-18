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النصر السعودي يهزم العين الإماراتي "2-1" في مباراة مثيرة بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:41 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق فريق النصر السعودي، فوزا ثمينا خارج ملعبه على العين الإماراتي 2-1 يوم الثلاثاء على ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وتقدم العين في الشوط الأول عبر هدف عمر ياسين عند الدقيقة 18، قبل أن يرد النصر بهدفين خلال الشوط الثاني بواسطة مختار علي (57) وعبدالرزاق حمدالله (81).

ويلتقي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً السد القطري مع ضيفه سيباهان الإيراني على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وتصدر النصر مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لسيباهان ونقطة للسد، في حين لا زال رصيد العين خالياً من النقاط.

وكانت الفرصة الأولى في المباراة لصالح العين في الدقيقة 11 عندما أرسل أحمد برمان تمريرة عرضية خلف الدفاع السعودي وصلت إلى كودجو لابا في مواجهة المرمى ولكنه سدد دون تركيز خارج الخشبات الثلاث.

وعاد لابا ليصنع هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق حيث راوغ الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد ثم مرر إلى عمر ياسين ليحول الكرة في الشباك (18).

ثم انطلق النصر نحو الهجوم، فسدد عبدالرزاق حمدالله محاولة مرت خارج الخشبات الثلاث، وسدد ذات اللاعب ضربة حرة مباشرة مرت أيضاً خارج المرمى.

واستمرت محاولات النصر في الشوط الثاني، ليسجل هدف التعادل بالدقيقة 57 عندما نفذ نور الدين مرابط ضربة حرة مباشرة وصلت أمام مختار علي ليحولها بعيداً عن متناول الحارس خالد عيسى.

وكاد مرابط يسجل الهدف الثاني للفريق السعودي عندما تابع تمريرة العبيد العرضية ليستلم الكرة على حافة منطقة الجزاء ويسدد محاولة تألق الحارس خالد عيسى في إبعادها (61).


لكن النصر سجل الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعدما استغل حمدالله خطأ الحارس خالد عيسى ليخطف الكرة ويسددها متقنة من زاوية الملعب في الشباط الخالية.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 3 مارس، حيث يلتقي العين مع السد في العين، وسيباهان مع النصر.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز سيباهان على العين 4-0 في العين وتعادل النصر مع السد 2-2 في الرياض.

ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.
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