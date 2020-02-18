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السد القطري يضرب سيباهان الإيراني بثلاثية نظيفة في أبطال آسيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:42 م
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بوابة الفجر
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حقق فريق نادي السد القطري فوزا عريضا على فريق سيباهان الإيراني 3-0 يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل أكرم عفيف (51) وحسن الهيدوس (73 و79) أهداف الفوز الفوز لصالح السد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز النصر السعودي على العين الإماراتي 2-1 على ستاد هزاع بن زايد في العين.

وتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام النصر، مقابل 3 نقاط لسيباهان، في حين بقي رصيد العين خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 3 مارس/فبراير، حيث يلتقي العين مع السد في العين، وسيباهان مع النصر.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز سيباهان على العين 4-0 في العين وتعادل النصر مع السد 2-2 في الرياض.

ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.
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