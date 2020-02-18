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دمنهور يهزم المالية ويتصدر مجموعة بحري مناصفة مع فاركو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:41 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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حقق فريق دمنهور بقيادة فريد كمال الفوز علي نادي مالية كفر الزيات في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.


تقدم المالية بهدف عن طريق ضربة جزاء سجلها أحمد العش في الدقيقة 20، ثم أحتسب محمد عادل حكم اللقاء ضربة جزاء لدمنهور وأضاعها اسلام رمضان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،.

وفي الشوط الثاني نجح عصام عادل في تسجيل هدف الفوز لدمنهور من ضربة جزاء، ليقتنص دمنهور ثلاث نقاط ثمينة.

الفوز رفع من رصيد دمنهور لصدارة الدوري مناصفة مع فاركو برصيد 30 نقطة، ويحتل المالية المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.
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