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عاجل.. الجيش الليبي يجدد التزامه بوقف دائم لإطلاق النار

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:45 م
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قائد الجيش الليبي - المشير خليفة حفتر
قائد الجيش الليبي - المشير خليفة حفتر
حلمي رمضان
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جدد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الثلاثاء، التزامه خلال لقاء السفير الأمريكي بوقف دائم لإطلاق النار، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان المشير خليفة حفتر، قد استقبل في وقت سابق من اليوم السفير الأمريكى لدى ليبيا؛ لبحث سبل مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها.

وقال حفتر: إن "الجيش الوطنى الليبى يتمسك بالثوابت الوطنية، التى تنص على تأمين التراب الليبى وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة، الذين جلبهم الغزو التركى".

كما لفت إلى أن الجيش الوطنى يتمسك بالثوابت الوطنية، التى تنص على تأمين التراب الليبى وإنهاء سيطرة الإرهابيين عليها.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا الجيش الليبي إطلاق النار

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