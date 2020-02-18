عاجل.. زلزال بقوة 5,2 ريختر يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال، مساء اليوم الثلاثاء، بقوة 5,2 على مقياس ريختر يضرب قضاء "كرك أغاج" بولاية "مانيسا" غربي تركيا، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وتوجهت فرق الهلال الأحمر التركي بشكل عاجل إلى قضاء قرق أغاج، ولم ترد أي معلومات حول الأضرار حتى هذه اللحظة.

ويذكر أن زلزال، ضرب شمالي غرب تركيا، يوم الأحد الوافق 2 فبراير الجاري، على عمق 7.03 كم، وعلى بعد 24.4 كم من بحر مرمرة.





ومن الجدير بالذكر أن تركيا تعرضت منذ أيام لأكثر من زلزال آخر، أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.