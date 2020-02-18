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صراع فرنسي إيطالي على نجم ريال مدريد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:48 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد في الموسم المقبل وذلك بسبب الوضع الحالي الذي يعيشه النجم البرازيلي والإنتقادات التي يتعرض لها بسبب تراجع مستواه.

وأكدت صحيفة OK Diario الإسبانية أن باريس سان جيرمان ويوفنتوس من أبرز المهتمين باللحصول على خدمات مارسيلو في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وجود كريستيانو رونالدو في يوفنتوس قد يكون مفتاح إنتقال مارسيلو إلى السيدة العجوز ولكن باريس سان جيرمان سينافس بشدة على ضم النجم البرازيلي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مارسيلو البابغ من العمر 31 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ عام 2007 وينتهي عقده في 2022 وخاض مع ريال مدريد 502 مباراة وسجل 37 هدفاً وصنع 95 هدف.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية في الشهر الماضي أن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد تلقى عرضاً جاداً من باريس سان جيرمان للإنضمام إلى صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد برنامج التشرينجيتو الإسباني بأن إدارة باريس سان جيرمان تقدمت بعرض إلى البرازيلي مارسيلو من أجل ضمه إلى حديقة الأمراء لتعويض الرحيل المُحتمل للظهير الفرنسي لايفين كووزاوا فى يناير الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن البرازيلي مارسيلو أصبح على مقاعد بدلاء ريال مدريد بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه الفرنسي فيرلاند ميندي بالإضافة إلى إعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل أساسي فى الجهة اليسرى في المباريات. وأكد البرنامج الإسباني أن مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد في الصيف المقبل يحيطه بعض الغموض خاصة وأن النادي سيستعيد ظهيره المغربي أشرف حكيمي المُعار إلى بروسيا دورتموند والذي يستطيع اللعب في الجبهة اليسرى أيضًا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن مارسيلو دخل دائرة إهتمام عدة أندية إنجليزية للإنضمام لها في الصيف المقبل على الترتيب.
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